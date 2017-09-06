МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования подростка в Москве, в которого по информации СМИ выстрелили на улице из пневматического оружия, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как сообщили в ряде СМИ, ученик девятого класса во вторник был ранен из пневматического ружья.

По факту травмирования 16-летнего юноши следователи проводят проверку.

"По предварительным данным, 5 сентября 2017 года юноша, прогуливаясь по алле вблизи жилого дома по улице Кутузова, получил незначительные повреждения шеи. Подростку была оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сказала Иванова.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.