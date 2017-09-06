В Саратове задержан владелец зоопарка, где леопард напал на девочку

САРАТОВ, 6 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие задержало гендиректора контактного зоопарка в Саратове, где леопард напал на шестилетнюю девочку, сообщил в среду СК РФ.

Ранее СК РФ сообщил, что 26 июля девочка после нападения леопарда в контактном зоопарке в одном из торговых центров Саратова получила повреждения в области шеи, спины и живота, ее госпитализировали.

По версии следствия, с октября 2016 года по 26 июля 2017 года руководство компании, организовавшей деятельность зоопарков, оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СК, именно это стало причиной травмирования ребенка и лишь по случайности девочка не получила еще более серьезные повреждения.

"По подозрению в совершении преступления задержан генеральный директор указанного ООО. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что ООО "Альпака", являющаяся владельцем контактного зоопарка "Мадагаскар", где произошло ЧП, оштрафовано на 50 тысяч рублей за привлечение сотрудников к работе без официального оформления.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, гендиректором ООО "Альпака" является Дмитрий Мельников, он же является 100%-ным владельцем этой компании.