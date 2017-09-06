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Происшествия

Новые обстоятельства ЧП в Ивантеевке: о планах "стрелка" знали многие

Сюжет:
Стрельба в подмосковной школе (53)
18:3206.09.2017
(обновлено: 18:39 06.09.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017Сотрудник правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новые обстоятельства инцидента в школе в Ивантеевке в среду обсудили уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова: по информации регионального специалиста, "стрелок" получил оружие в подарок от родителей, а о его планах знали и одноклассники, и руководство школы. С учениками, родителями и педагогами работают специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России. Эксперт по уголовному праву предположил, что подросток может получить до шести лет ограничения свободы или принудительное лечение, если его признают невменяемым.

Сотрудник правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Ивантеевскому стрелку" предъявили новое обвинение

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность". Кроме того, дело дополнительно квалифицировали как покушение на убийство, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Следствие планирует ходатайствовать об аресте подростка, который устроил стрельбу, сообщила она.

Оказание помощи

Сейчас пострадавшая учительница, которую во вторник перевели в клинический институт имени Владимирского, находится в состоянии средней степени тяжести, у нее открытая черепно-мозговая травма. В медицинском учреждении РИА новости сообщили, что она должна будет находиться в стационаре еще как минимум две недели.

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© РИА Новости
"Удали мою жизнь": что произошло в Ивантеевке и почему ученик открыл стрельбу

 

Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт: семью "ивантеевского стрелка" могут обязать возместить ущерб
В пресс-службе Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России сообщили, что специалисты центра работают с учениками, родителями и преподавателями школы в Ивантеевке. "С утра в школе работает группа специалистов ЦЭПП во главе с директором центра Юлией Шойгу. Она встретилась с педагогами и родителями старшеклассников, которые оказались в эпицентре событий. Юлия Шойгу объяснила им как специалист о возможных последствиях и разъяснила, какие должны быть дальнейшие действия в работе и общении с детьми, а также ответила на их вопросы… Эта работа будет продолжаться столько, сколько необходимо", — сообщили в ЦЭПП.

Оружие и соцсети

В среду состоялась встреча уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и ее коллеги из Московской области Ксении Мишоновой, на которой подмосковный омбудсмен рассказала, что оружие подросток получил в подарок от родителей.

"Родители знали, что он увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает", — сказала Мишонова.

Здание школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт: "ивантеевский стрелок" может получить до 6 лет лишения свободы
Она также отметила, что ученики школы, где произошла стрельба, были в курсе его планов. "Он сделал все, чтобы его заметили. Он рассказал всем практически, что готовит, он рассказал своим одноклассникам. Одноклассники говорят, что рассказали директору, и он, видимо, не поверил, что это может быть реальностью", — сказала Мишонова.

В то же время областной омбудсмен отметила, что у подростка были конфликты с одноклассниками, а за сутки, прошедшие с момент инцидента, число подписчиков на его страницу в одной из соцсетей выросло в 100 раз. С просьбой о закрытии страницы подростка в администрацию социальной сети обратилась она и администрация Ивантеевки. "Мы вчера обратились", — сказала Мишонова.

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© Ruptly
Крики в школьном коридоре и паника детей - ЧП в Ивантеевке глазами учеников

Пересмотреть требования безопасности

По словам Кузнецовой, система обеспечения безопасности в школах должна быть пересмотрена.

Здание школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ученики предупреждали директора об "ивантеевском стрелке"
"Безусловно, тема, которая на поверхности, это пересмотр системы безопасности в школах. Но нужно относиться к ней разумно и с трезвым подходом, чтобы безопасность не стала системой преград", — заявила Кузнецова, отметив, что не менее важно обсудить вопросы профилактики подобных случаев.

В свою очередь Мишонова призвала пересмотреть не только систему безопасности школ, но и всю систему образовательного процесса.

"Трагедия в Ивантеевке стала для нас точкой отсчета. Мы должны пересмотреть в целом всю систему безопасности, систему решения школьных конфликтов на территории образовательных учреждений. Мы должны пересмотреть подход к ученикам как к личностям, подход к работе с родителями. Для нас это станет поводом пересмотреть всю систему образовательного процесса, взаимодействия родителей, детей и педагогического состава", — сказала Мишонова.

Изменить систему образования

Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Родители "ивантеевского стрелка" сами подарили ему оружие
Для того, чтобы избежать подобные инцидентов, нужно менять систему образования, поскольку педагогика — дело "рискованное, опасное", считает писатель Дмитрий Быков.

"Мы все время не говорим им (детям) правды, а они ведь гораздо взрослее нас в некотором смысле. Пока в школе работает огромное большинство женщин и сравнительно малое количество мужчин, пока в школе платят нищенские деньги, пока в школе средний возраст педагогов — за сорок лет, там ничего хорошего не будет. Педагогика — это дело молодых, рискованное, опасное… Пока мы не научимся относиться к педагогике серьезно, мы так и будем в бездну выбрасывать одно за другим поколение", — сказал Быков на встрече с читателями в рамках ММКВЯ.

Быков, который сам преподает литературу в школе, называл этот опыт "экстремальным спортом". "Мы все думаем, что детство — это идиллический мир, а это мир довольно страшный, ужаснее, чем детская травма нет ничего. Мальчик сам вел себя противно, и травили его довольно изобретательно. А учителя долгое время делали вид, что ничего нет", — пояснил автор.

Возможное наказание

Как рассказал РИА Новости адвокат, эксперт по уголовному праву Алексей Синицын, "ивантеевский стрелок" может получить до шести лет лишения свободы.

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© РИА Новости . Марк Абаев
Очевидцы о ЧП в Ивантеевке, где старшеклассник устроил стрельбу в школе

 

"За совершение хулиганства при отягчающих обстоятельствах с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 3 статьи 213 УК РФ) подлежат уголовной ответственности лица, достигшие 14 лет. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Для несовершеннолетних нижний предел санкции сокращается наполовину, а верхний в этом случае сокращается до шести лет", — сказал Синицын, отметив, что суд может назначить подростку принудительное лечение в случае, если его признают невменяемым.

Эксперт также отметил, что материальный ущерб могут возместить родители, если будет доказано, что инцидент произошел по их вине.

Здание школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЧП в школе: ученики рассказали о "стрелке" из подмосковной Ивантеевки
"Что касается материальной ответственности его родителей, то в соответствии с гражданским законодательством, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Однако в случае, когда у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен его родителями, если они не докажут, что он возник не по их вине", — сказал он.

По его словам, вина родителей может быть установлена в том случае, "если с их стороны имело место безответственное отношение к его воспитанию и неосуществление должного надзора за ним". Среди таких факторов адвокат назвал попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и другое.

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