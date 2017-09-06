Суд в 33 раза увеличил сумму взыскания с Гудкова по "делу Магнитского"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в среду взыскал 100 тысяч рублей в пользу бывшего следователя МВД России Павла Карпова, известного по расследованию дела в отношении погибшего юриста Сергея Магнитского, с бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сообщил РИА Новости адвокат Роман Щербинин, представляющий интересы Карпова.

"Мосгорсуд частично удовлетворил нашу апелляционную жалобу, подняв сумму компенсации с 3 тысяч до 100 тысяч рублей", — сказал защитник.

Изначально экс-следователь требовал взыскать в его пользу 2 миллиона рублей компенсации.

Поводом для обращения Карпова в суд послужил эфир телепрограммы НТВ "Железные леди" от 14 апреля 2013 года, в ходе которого Гудков обвинил Карпова в причастности к похищению 5,5 миллиарда рублей и смерти Магнитского. Кроме того, депутат утверждал, что бывший следователь якобы приобрел на украденные деньги дорогие автомобили, элитную квартиру и недвижимость за рубежом.

Адвокат Гудкова утверждает, что оснований для удовлетворения иска не было, так как он в эфире телепередачи ничего не утверждает, а говорит в вопросительной форме, желая уточнить информацию.

В прошлом году Пресненский суд Москвы оставил требования Карпова без удовлетворения, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение и направил гражданское дело на новое рассмотрение.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.