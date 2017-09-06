Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы компаний "Настюша" по делу о хищениях

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО главу крупной российской зерновой компании "Настюша" Игоря Пинкевича по делу о мошенничестве с деньгами при строительстве жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Тверского суда оставить без изменения, жалобу и представление прокурора — без удовлетворения", — сказала судья.
Защита Пинкевича просила отменить решение об аресте либо изменить ему меру пресечения на домашний арест.
Прокурор выступил против содержания Пинкевича под стражей. "Решение следователя об избрании меры пресечения в виде ареста нам понятна, но мы с своем представлении на решение суда свое мнение выразили и считаем заключение под стражу необоснованным. Просим постановление об избрании в отношении Пинкевича меры пресечения в виде заключения под стражу отменить", — сказал прокурор.
Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов", занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье. Кроме того, группа возводит в столице жилой комплекс "Царицыно".