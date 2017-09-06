Следователя из аэропорта Внуково обвиняют в мошенничестве на $30 тысяч

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Следователя из отдела МВД России в аэропорту Внуково обвиняют в мошенничестве на 30 тысяч долларов, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении следователя следственного отдела линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник МВД пообещал предпринимателю закрыть уголовное дело и вернуть изъятые ювелирные изделия за "вознаграждение".

"Впоследствии через представителя предпринимателя, он получил денежные средства в размере 30 тысяч долларов США, которыми распорядился по своему усмотрению", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что следователю предъявлено обвинение, он признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.