Полиция задержала подозреваемого в нападении на фельдшера на юге Москвы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Столичные полицейские задержали 54-летнего мужчину по подозрению в угрозах расправой фельдшеру, прибывшему на вызов к его сожительнице, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

"Сотрудниками ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержан мужчина, подозреваемый в угрозе убийством медицинскому работнику", — сказала она.

Отмечается, что фельдшер бригады скорой помощи прибыл на вызов к пациентке в квартиру одного из домов на Каширском шоссе. По данным ведомства, врач сообщил, что сожитель женщины из-за ее возможной госпитализации стал размахивать предметом, похожим на нож, угрожая фельдшеру расправой.

Сообщается, что по данному факту возбуждено дело по статье "угроза убийством или причинением вреда здоровью". В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.