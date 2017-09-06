У членов ОПГ в Астрахани изъяли восемь тысяч литров контрафактного алкоголя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Правоохранители изъяли почти 8 тысяч литров контрафактного алкоголя во время обыска у членов межрегиональной организованной преступной группировки в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что близкий родственник лидера ОПГ находится в международном розыске за организацию преступной группы и совершение более 80 убийств правоохранителей, государственных и муниципальных служащих, крупных предпринимателей и банкиров на территории северокавказских республик и Москвы. В данный момент большинство членов той банд приговорены к пожизненным срокам заключения.

"В ходе обысков изъято более 7,7 тысячи литров алкоголя с признаками контрафакта, который поставлялся на территорию региона из кавказских республик и Волгоградской области. Контрафактная алкогольная продукция отличалась большим разнообразием: от водки и коньяка до текилы и чачи", — пояснил представитель СУСК.

По версии следствия, местный житель создал межрегиональную организованную группу для производства и продажи контрафактной алкогольной продукции через собственные магазины в Астраханской области. В рамках расследования были проведены судебно-химические и пищевые исследования, которые показали, что состав жидкости не соответствует ГОСТ и представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Возбуждено уголовное дело статье "Производство, хранение, перевозка с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Данный факт выявили сотрудники управлений ФСБ и МВД России по Астраханской области.

В настоящее время шесть подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.