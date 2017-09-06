Защита члена группы "Шалтай-Болтай" Филинова будет обжаловать приговор

Член хакерской группы Шалтай-Болтай Александр Филинов во время оглашения приговора в Московском городском суде. 6 сентября 2017

Член хакерской группы Шалтай-Болтай Александр Филинов во время оглашения приговора в Московском городском суде. 6 сентября 2017

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Защита члена хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Филинова намерена обжаловать приговор Мосгорсуда, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Земскова.

"Мы считаем, что колония общего режима — это суровое наказание. Даже прокурор просил колонию-поселение. Это повод для обжалования", — сказала она.

В среду Мосгорсуд приговорил Филинова и Теплякова к 3 годам колонии общего режима. Прокурор попросил приговорить Филинова к 2,5 годам лишения свободы, а Теплякова — к трем годам. Для обоих гособвинитель просил колонию-поселения.

Весь процесс проходил в закрытом режиме, суд огласил только резолютивную часть приговора.

Ранее суд назначил лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву два года колонии общего режима. Ему вменяли взлом почты шести человек.