В Хакасии осудили еще одного организатора бунта в колонии

КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. Вынесен приговор еще одному организатору массовых беспорядков летом 2016 года в исправительной колонии №35 в Хакасии, он осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал подсудимого виновным в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества.

"Суд… признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Суд установил, что в ночь с 24 на 25 июля прошлого года подсудимый руководил действиями осужденных при массовых беспорядках, призывая баррикадировать оконные проемы, входы и выходы одного из отрядов, указывал следить за передвижением сотрудников УФСИН и призывал к массовым самоубийствам. Все это нарушило порядок в ИК, создало угрозу жизни и здоровья большого числа людей.

Предварительное следствие в отношении остальных организаторов и участников массовых беспорядков продолжается. В конце августа на 4 года и один месяц был осужден один из организаторов бунта. В начале сентября дела семи участников беспорядков переданы в суд.

В исправительной колонии №35 в Хакасии в конце июля 2016 года произошли беспорядки. Администрация учреждения шесть часов пыталась уговорить осужденных прекратить бунт, однако в ответ те начали выбрасывать на улицу тумбочки и выламывать двери в здании. Они отказывались выполнять требования администрации и требовали ослабления режима. Корпус штурмом взяли сотрудники сводного отряда ФСИН.

По данным прокуратуры Хакасии, причинами бунта стали ослабленный ведомственный контроль. К дисциплинарной ответственности были привлечены начальник ИК и несколько сотрудников.