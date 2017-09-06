Минтранс предложил ФСБ оценить эффективность досмотра в метро Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Петербургский депутат Борис Вишневский опубликовал ответ Минтранса на свой запрос об избыточности досмотра в метро, в котором ведомство предлагает ФСБ совместно с подземкой провести исследование эффективности таких мер.

Ранее Вишневский обратился с депутатским запросом в Минтранс, заявив об "абсурдных проверках" на нескольких станциях метро в Петербурге. В июле из-за тотальных проверок пассажиров на "звенящих" рамках металлоискателей с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская", из-за чего образовывались очереди.

"Принято решение предложить 11-му Центру специальной техники ФСБ совместно с ГУП "Петербургский метрополитен" исследовать порядок проведения досмотровых мероприятий на станциях метрополитена… на предмет эффективности применения технических средств обеспечения транспортной безопасности", — следует из скана письма, приведенного Вишневским на своей странице в Facebook.

В ведомстве сообщили депутату, что по его обращению было проведено межведомственное совещание, на котором разработаны предложения по обеспечению пропускной способности на станциях метро. Кроме того, в Минтрансе сообщили, что планируется внести изменения в правила проведения досмотра.