Адвокат рассказал, зачем экс-мэр Дзержинска похитил подвесной потолок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Виктор Портнов, который подозревается в попытке кражи подвесного потолка института, где он занимал должность заместителя директора, не совершал этого преступления, а пытался сохранить имущество, сообщил адвокат подозреваемого Игорь Караваев.

"Действия Виктора Портнова были продиктованы желанием сохранить материально-техническую базу Дзержинского политехнического института. Портнов занимал должность заместителя директора этого вуза и занимался подготовкой учебных аудиторий к началу нового учебного года. В действиях Портнова нет личного корыстного умысла, он действовал в интересах института", — говорится в распространенном в среду сообщении адвоката.

Следователи полагают, что в июне этого года по распоряжению Портнова в помещении, где расположен вуз, незаконно производился демонтаж разборного подвесного потолка, стоимость которого превышала 410 тысяч рублей. При этом помещение принадлежит администрации города, но его арендует вуз. В июле было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на тайное хищение чужого имущества в крупном размере".

В начале августа объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции нижегородской области сообщила, что Портнов отправлен под домашний арест до 10 сентября в связи с тем, что экс-мэр пытался покинуть пределы РФ. Следствие также считало, что подозреваемый мог угрожать свидетелям.

По словам адвоката, 5 сентября суд продлил Портнову срок домашнего ареста еще на месяц.