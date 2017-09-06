Басманный суд опроверг информацию об аресте имущества Малобродского

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Басманного суда Москвы опровергла информацию об аресте имущества бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского по делу о хищениях в "Седьмой студии".

В среду Малобродский заявил, что суд наложил арест на его имущество, а также имущество его жены – "книжки, кастрюльки, ботинки — все отправлено на склад". По словам его адвоката Ксении Карпинской, у ее подзащитного с супругой есть арендованный склад, вход в который был арестован, поэтому они "не могу забрать свои личные вещи" и "теплую одежду", хранящуюся там.

"Басманным судом не накладывался арест на имущество Малобродского и членов его семьи. В рамках данного уголовного дела вообще не накладывался арест нашим судом", — сказала пресс-секретарь суда.