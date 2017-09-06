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Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

Сюжет:
Дело "Седьмой студии" (83)
15:2606.09.2017
(обновлено: 15:34 06.09.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский. Архивное фотоБывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшего директора "Гоголь-центра", экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродскго, арестованного по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский в Пресненском районном суде Москвы. 21 июня 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Решение Басманного суда о продлении обвиняемому Малобродскому меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения", — сказала судья.

Также Мосгорсуд подтвердил законность продления срока содержания в СИЗО экс-бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и домашнего ареста гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

Выступая с жалобой, защита Малобродского отметила, что при продлении ему ареста следствие в качестве обоснования предоставило суду материалы дела по эпизоду о хищении 1,3 миллиона рублей, выделенных в 2014 году на пошив костюмов. Это эпизод, по которому арестовали экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву и отправили под домашний арест гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Однако данный эпизод, утверждали защитники, изначально Малобродскому не был предъявлен — его обвиняли в хищении выделенных в 2012 году средств на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". Соответственно, арест ему по не предъявленному эпизоду продлеваться не мог, считает адвокат.

Но, по его словам, судья Басманного суда Наталья Дударь при решении вопроса о продлении ареста ушла в совещательную комнату до следующего дня, а утром следствие предъявило Малобродскому эпизод Итина и Масляевой. Получив данные документы, суд принял решение о продлении всем троим меры пресечения, отмечал адвокат.

В связи с этим защита называла решение о продлении ареста незаконным и просила его отменить.

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ранее Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, но разрешил ему двухчасовые вечерние прогулки.

Все четверо являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

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