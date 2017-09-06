Суд наложил арест на имущество экс-главы "Гоголь-центра"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Суд наложил арест на имущество бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского по делу о хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Суд наложил арест на имущество мое и моей жены — это книжки, кастрюльки, ботинки — все отправлено на склад", — сказал Малобродский в Мосгорсуде при рассмотрении его жалобы на арест.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".