Мосгорсуд разрешил прогулки гендиректору "Седьмой студии" Итину

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мосгорсуд разрешил прогулки находящемуся под домашним арестом гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину в рамках дела о хищении госсредств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Разрешить прогулки Итину с 10.00 до 12.00", — сказала судья.

Адвокат Итина Юрий Лысенко просил суд разрешить подзащитному прогулки и общение с родственниками, которые были допрошены в рамках дела в качестве свидетелей.

"Ему элементарно некому еды купить. Не может посетить врача. Иногда он даже "скорую" сам вызвать не может", — сказал защитник, прося о смягчении ограничений.