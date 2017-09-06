МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Подросток, устроивший стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, может получить от 2,5 до 6 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат, эксперт по уголовному праву Алексей Синицын.

"За совершение хулиганства при отягчающих обстоятельствах с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 3 статьи 213 УК РФ) подлежат уголовной ответственности лица, достигшие 14 лет. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Для несовершеннолетних нижний предел санкции сокращается наполовину, а верхний в этом случае сокращается до шести лет", — сказал Синицын.

Также, по его словам, в случае признания его невменяемым, ему могут быть назначены судом принудительные меры медицинского характера (принудительное лечение).

Как ранее сообщила прокуратура, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".