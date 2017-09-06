На севере Москвы "Газель" упала в пруд

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Грузовая "Газель" упала в один из самых больших прудов на севере Москвы после того, как у машины заклинило рулевое колесо, водитель остался жив, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома 5 на улице Прянишникова грузовой автомобиль "Газель" упал в Большой Садовый пруд после заклинивания колеса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водителю машины удалось самостоятельно выбраться из воды.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт инцидента, отметив, что в результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Большой Садовый пруд (Академический) — один из самых больших в Москве. Его площадь составляет около 19 гектаров, а средняя глубина — около 2 метров. Является особо охраняемой природной зоной. Водоем находится на территории парка Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.