В Нижегородской области медведь разорил пасеку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Медведь повадился разорять пасеку в Шатковском районе Нижегородской области, воришку не остановила даже колючая проволока, сообщает в среду региональный комитет госохотнадзора.

Как пояснили РИА Новости в комитете, владельцы пасеки решили установить ульи на природе – в ближайшем к деревне лесу.

По данным ведомства, информация о визите косолапого на пасеку появилась в конце августа. Тогда медведь разорил три улья, откатил их в сторону, вытащил рамки, отнеся их в лес метров на 30, и съел.

"Спустя неделю не остановила его и колючая проволока, которой огородили пасеку. Разорвав проволоку, медведь разгромил еще один улей", — говорится в сообщении.

Тогда владельцы пасеки выбрали самый эффективный, а главное законный способ остановить лесного воришку — оставшиеся ульи они вывезли в населенный пункт, отмечает госохотнадзор.

Ведомство уточняет, что для отпугивания диких животных существуют и другие методы: звуковые, зрительные или химические препараты, запах которых избавит от непрошенных гостей.

"Бурый медведь всеядный, в основном его рацион составляют ягоды, желуди, орехи, корни, клубни или стебли трав. Не стоит забывать, что медведь – хищный зверь, и для того, чтобы набрать на зиму достаточно запасов, он лакомится рыбой, может добыть и копытных или перекусить насекомыми, лягушками, ящерицами и грызунами", — поясняют в комитете.

По данным областного комитета госохотнадзора, благодаря предпринятым мерам по охране объектов животного мира в регионе увеличилась численность медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По результатам государственного мониторинга в 2017 году в области обитают около 900 медведей, более 13 тысяч лосей, свыше 500 косуль, более 235 рысей, около 1,5 тысячи барсуков.