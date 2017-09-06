СК завел дело после обрушения крана в Подмосковье, где погибли трое рабочих

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Следователи возбудили дело после обрушения крана в подмосковным Химках, где погибли три человека, еще двое пострадали, сообщается на сайте СК РФ.

По данным СК, утром 5 сентября на строительном объекте в Химках башенный кран упал при монтаже, в результате чего на месте погибли два человека и еще трое пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести, где позже один из них скончался.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.