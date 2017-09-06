Полиция изучает видеозаписи инцидента с Джабраиловым, сообщил источник

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полицейские изучают видеозаписи, сделанные охраной отеля Four Seasons в ночь, когда экс-сенатор Умар Джабраилов стрелял в потолок в своем номере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В прошлую среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан бизнесмен Умар Джабраилов.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу, сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.

"Изучаются видеозаписи, сделанные в ту ночь. Расследование продолжается", — сказал собеседник агентства.