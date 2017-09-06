В Саратовской и Омской областях зарегистрировали новые вспышки АЧС

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской и Омской областей, сообщает ведомство.

В Саратовской области в результате лабораторных исследований геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, обнаруженного на территории охотхозяйства "Волга" Балаковского района и в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи личного подсобного хозяйства в селе Афанасьевка Воскресенского района.

Кроме того, лабораторные исследования позволили обнаружить геном вируса АЧС в патологическом материале домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в поселке Большаковка Любинского района Омской области.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской и Омской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.