В Саратовской и Омской областях зарегистрировали новые вспышки АЧС

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской и Омской областей, сообщает ведомство.
Кроме того, лабораторные исследования позволили обнаружить геном вируса АЧС в патологическом материале домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в поселке Большаковка Любинского района Омской области.
"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской и Омской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.