В Москве задержали мошенников, продававших пенсионерам "чудо-приборы"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московские оперативники задержали 18 человек, которые продавали пенсионерам медицинские приборы, якобы помогающие при лечении тяжелых заболеваний, от действий подозреваемых пострадали 100 человек, а ущерб превысил 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники УЭБиПК совместно с ГСУ ГУМВД России по городу Москва, а также оперативниками ОЭБиПК УВД по СВАО при силовой поддержке бойцов Росгвардии города Москвы задержали 18 предполагаемых участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств пенсионеров", — сообщила она.

По предварительным данным, среди задержанных — двое организаторов группировки. По словам Ирины Волк, подозреваемые под видом специалистов известных медицинских учреждений в интернете и по радио рекламировали медицинские приборы, которые, по их словам, помогали при лечении тяжелых болезней. Она отметила, что ущерб, причиненный 100 гражданам из регионов России, превысил 30 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено дело о мошенничестве.

"В отношении 11 соучастников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — домашний арест, также и подписка о невыезде и надлежащем поведении", — добавила официальный представитель МВД.

Он отметила, что сотрудники полиции провели 14 обысков по месту жительства задержанных, а также в их офисе, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для следствия.