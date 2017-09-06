В Тюмени будут судить женщину, которая выбросила с балкона соседских котов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Жительница Тюмени, которая, по версии следствия, выбросила с балкона седьмого этажа соседских кошку и котенка, предстанет перед судом, сообщает в среду региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в Тюмени на улице Республики 2 мая, когда 56-летняя нетрезвая местная жительница поругалась с соседкой и выбросила с балкона седьмого этажа живших у той кошку и котенка породы мейн-кун. Они скончались. Было возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель".

"Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительный акт… Материалы уголовного дела направлены мировому судье Ленинского судебного района Тюмени для рассмотрения по существу", — уточняет областная прокуратура.

По ее данным, женщине грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, исправительные работы на срок до одного года или аналогичное по времени ограничение свободы.