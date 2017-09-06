Избивший полицейских на акции 12 июня получил 2,5 года лишения свободы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду приговорил к 2,5 годам лишения свободы участника несанкционированной акции Расима Искакова за избиение полицейский 12 июня в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Расима Искакова виновным и назначить ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", — постановил суд. Отбывать наказание Искаков будет в колонии общего режима.

Следствие считает, что обвиняемый во время акции оказал сопротивление полицейским, обеспечивающим общественную безопасность. При этом он нанес полицейским удары ногами, сообщает Генпрокуратура. Искаков обвиняется по статье УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Всего ему вменяются три эпизода нападения на представителей власти.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

В середине июня Басманный суд отправил под домашний арест первого фигуранта дела о нападениях на омоновцев в ходе московской акции 12 июня – молодого человека, который, по данным следствия, брызнул стражу порядка в лицо из перцового баллончика. Расследование его дела продолжается.