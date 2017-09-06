Избивший полицейских на акции 12 июня получил 2,5 года лишения свободы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду приговорил к 2,5 годам лишения свободы участника несанкционированной акции Расима Искакова за избиение полицейский 12 июня в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Расима Искакова виновным и назначить ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", — постановил суд. Отбывать наказание Искаков будет в колонии общего режима.
В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.
В середине июня Басманный суд отправил под домашний арест первого фигуранта дела о нападениях на омоновцев в ходе московской акции 12 июня – молодого человека, который, по данным следствия, брызнул стражу порядка в лицо из перцового баллончика. Расследование его дела продолжается.