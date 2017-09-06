Хаматова и Шац поручились перед судом за Малобродского

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Около 20 деятелей культуры и искусства поручились перед судом за бывшего директора "Гоголь-центра", экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, арестованного по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление ареста.

Адвокат Малобродского представила суду около 20 поручительств. Среди поручившихся: Чулпан Хаматова, Валерий Гаркалин, Эдуард Баяков, Елена Шарина, Елена Коренева, Наталья Манская, Андрей Могучий, Владимир Мирзоев, Евгений Писарев, Сергей Вальтер, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Анна Ардова, Ираида Юсуфова, Елена Шерменева и другие.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".