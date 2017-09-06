ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тело рабочего, который пропал после обрушения части стены цеха по производству соли в Новомосковске Тульской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Нашли тело пропавшего рабочего 1989 года рождения. Вытаскивают его", — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК по области.
ООО "Руссоль" является крупнейшим производителем соли в России. Производство в Новомосковске, объем инвестиций в которое составил, по данным администрации города, порядка 2 миллиардов рублей, находится в стадии запуска.