Источник: найдено тело рабочего, пропавшего после ЧП на заводе под Тулой

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тело рабочего, который пропал после обрушения части стены цеха по производству соли в Новомосковске Тульской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Частичное разрушение стены цеха по производству соли ООО "Руссоль" в Новомосковске на улице Свободы произошло около 6.40 мск среды. В цехе лопнула емкость с солью, соль высыпалась и раздавила часть панельной стены. По данным МЧС, одного из рабочих недосчитались после происшествия, начались его поиски. К месту обрушения были дополнительно направлены аварийно-спасательные машины, автокран и кинологи.

"Нашли тело пропавшего рабочего 1989 года рождения. Вытаскивают его", — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК по области.

ООО "Руссоль" является крупнейшим производителем соли в России. Производство в Новомосковске, объем инвестиций в которое составил, по данным администрации города, порядка 2 миллиардов рублей, находится в стадии запуска.