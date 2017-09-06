Спасатели обследовали 168 километров реки Баксан в КБР после схода селя

Спасатели Центра Лидер МЧС приступили к работам на месте разрушенной дороги в КБР. 2 сентября 2017

Спасатели Центра Лидер МЧС приступили к работам на месте разрушенной дороги в КБР. 2 сентября 2017

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Порядка 170 километров берега реки Баксан уже обследовали спасатели в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при поисках пропавших людей после схода селевого потока 1 сентября, сообщил РИА Новости в среду представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Всего обследовано 168 километров берега реки Баксан, в том числе в среду – три километра", — сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС РФ уточнило, что на туристическом маршруте горы Эльбрус на момент схода селя находились 117 групп туристов общей численностью более 1100 человек, в том числе 199 иностранцев.

На утро среды в районе Эльбруса продолжают оставаться десять иностранных групп численностью 42 человека. За минувшие сутки вертолеты выполнили пять вылетов, перевезя из опасных зон 64 человека, в том числе семь иностранцев. Всего с начала стихийного бедствия воздушные суда уже совершили 75 рейсов, эвакуировав в общей сложности 1243 человека.

По данным МЧС, к работам в зоне ЧС привлечены более 660 человек и 126 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна и восемь единиц специальной техники.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более трех километров.