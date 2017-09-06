Прокуратура выявила нарушения в поставке топлива в аэропорт Шереметьево

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в поставке топлива в аэропорт Шереметьево, по результатам проверки сообщений СМИ внесено представление гендиректору организации-поставщика о привлечении виновных к ответственности, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку по информации, размещенной в издании "Коммерсант" , о перебоях с доставкой авиатоплива предприятиями топливозаправочного комплекса в аэропорту Шереметьево", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ООО "Газпромнефть – Аэро Шереметьево" в первой половине августа не обеспечило необходимый запас топлива. Отмечается, что дефицит топлива в аэропорту мог стать причиной отмены авиарейсов и нарушения прав пассажиров.

Прокуратура внесла в адрес гендиректора компании-поставщика авиатоплива представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.