Лицей в Элисте незаконно собрал с родителей учеников 850 тысяч рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Неизвестные сотрудники лицея в Элисте незаконно собрали с родителей учеников около 850 тысяч рублей на приобретение учебников, пособий и школьной мебели, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Калмыкии.

Ранее глава республики Алексей Орлов сообщил, что Калмыкия в новом учебном году будет обеспечена учебными пособиями на 100%. Кроме того, по его словам, ростовые парты для учеников 1-5 классов будут установлены к 1 сентября во всех (более 160) школах республики. Орлов подчеркивал, что помощь родителей школам должна быть добровольной и не касаться обеспечения организации учебного процесса, то есть закупки учебников, парт, досок и тому подобного.

"По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2016 года и с июня по июль 2017 года неустановленные лица МБОУ "Элистинский лицей" незаконно, под видом добровольных взносов получили со 125 родителей учащихся общеобразовательного учреждения денежные средства в общей сумме 843 тысячи 900 рублей на приобретение учебников, пособий и школьной мебели", — пояснил собеседник агентства.

По материалу прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства". Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.

Громкий случай со сбором денег с родителей учеников для закупки парт произошел в конце июля в Калмыкии. Об этой "инициативе" рассказала жительница Элисты Лариса Якупова в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Сын Якуповой 1 сентября пошел в первый класс. По ее словам, из всех родителей будущих первоклассников МБОУ "СОШ №12" Элисты только она возразила на предложение классного руководителя купить школьные парты. СК возбудил уголовное дело в связи со злоупотреблением своими полномочиями должностными лицами школы, управления образования администрации города Элисты и министерства образования и науки Калмыкии. Директор школы была отстранена от должности.