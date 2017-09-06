В Новгородской области погиб подросток, забравшись в трансформаторную будку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели 17-летнего подростка, который забрался в трансформаторную будку в городе Боровичи, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.

"По предварительным данным, 5 сентября подросток, находясь на территории бывшей продуктовой базы в городе Боровичи Новгородской области, проник внутрь трансформаторной будки, где через некоторое время был обнаружен без сознания своими друзьями. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался", — говорится в сообщении.

Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.