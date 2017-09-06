Житель Тульской области убил жену и дочь-подростка из ревности

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 35-летней женщины и ее 15-летней дочери в городе Узловая Тульской области совершил преступление из ревности к супруге, сообщил в среду РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

Тела женщины и подростка были обнаружены 4 сентября в квартире на улице 50 лет Октября города Узловая. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Накануне правоохранители задержали подозреваемого — им оказался муж убитой женщины. Он пытался скрыться.

"Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение, и он будет допрошен… Мотивом является ревность к супруге, то есть, получается, измена", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи установили личность мужчины, с которым погибшая изменяла подозреваемому, а также "лиц, которые подтверждают данную связь".

В четверг следствие планирует выйти с ходатайством об аресте.