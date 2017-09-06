В горах в КБР на момент схода селя находились до 200 иностранных туристов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Около 200 иностранных туристов, по уточненным данным, находились в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии на момент схода селя 1 сентября, сообщает в среду МЧС России.

"По уточненным данным, на туристическом маршруте горы Эльбрус находились 117 туристских групп общей численностью более 1100 человек, в том числе 199 иностранных граждан. С туристскими группами установлена связь, организовано их сопровождение и вывод в безопасные районы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сейчас в этом районе продолжают оставаться десять иностранных групп численностью 42 человека. Во вторник вертолеты выполнили пять вылетов, перевезя из опасных зон 64 человека, в том числе семь иностранных граждан. Всего с начала стихийного бедствия воздушные суда уже совершили 75 рейсов, эвакуировав в общей сложности 1243 человека.

По данным МЧС, к работам в зоне ЧС привлечены более 660 человек и 126 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна и восемь единиц специальной техники.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более трех километров.