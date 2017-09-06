Пострадавшие в ДТП в Приамурье находятся в состоянии средней тяжести

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен — РИА Новости. Состояние пострадавших в ДТП в Амурской области, где в среду в районе наукограда Циолковский столкнулись грузовик и вахтовый автомобиль КамАЗ НЕФАЗ, оценивается как средней тяжести, сообщила РИА Новости глава Свободненского района Амурской области Эльвира Агафонова.

По ее словам, в "вахтовке" находились сотрудники компании "Газрегион", пострадали 17 человек, ранее, полиция предварительно сообщала о 15 пострадавших, ГУ МЧС по Амурской области — о 15.

"По моей информации, пострадали 17 человек, у них различные переломы: плеча, ребер, ключицы, у всех разные, в тяжелом состоянии людей нет, во всяком случае, такая была картина на момент их доставки в лечебные учреждения. "Вахтовка" (принадлежит) компании "Газрегион", — сказала Агафонова РИА Новости.

Как сообщало ранее ГУ МЧС по Амурской области, в среду в трех километрах от населенного пункта Циолковский столкнулись два автомобиля — КАМАЗ — вахтовка и грузовой автомобиль, выезжающий со второстепенной дороги. В результате произошло опрокидывание "вахтовки", в которой находились 20 человек. Погибших нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения городов Свободный, Шимановск Циолковский, в больницах организована работа психологов.

Среди пострадавших, по данным полиции, и водитель КАМАЗа. Ранее ГУ МЧС по Амурской области сообщало, что последствия ДТП ликвидируют 46 человек, используется 14 единиц техники. В Свободненский район из Благовещенска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся три реанимационные бригады и два травматолога Амурского территориального центра медицины катастроф.