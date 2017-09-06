Стали известны подробности крупного ДТП в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен — РИА Новости. ГУ МЧС по Амурской области сообщило подробности ДТП в Амурской области, где в среду в районе наукограда Циолковский столкнулись грузовик и вахтовый автомобиль КамАЗ НЕФАЗ, по предварительной информации УМВД по региону, пострадали 15 человек, МЧС сообщило о 16 пострадавших.

"В трех километрах от населенного пункта Циолковский столкнулись два автомобиля — это КАМАЗ- вахтовка и грузовой автомобиль, выезжающий со второстепенной дороги. В результате произошло опрокидывание "вахтовки", в которой находились 20 человек. Погибших нет. 16 человек доставлены в медицинские учреждения — это город Свободный, Шимановск Циолковский. Четыре человека не пострадали, в больницах организована работа психологов", — цитирует ГУ МЧС по Амурской области врио начальника регионального главка Игоря Смирнова.

Как сообщалось, среди пострадавших, по данным полиции, и водитель КАМАЗа. Ранее ГУ МЧС по Амурской области сообщало, что последствия ДТП ликвидируют 46 человек, используется 14 единиц техники. В Свободненский район из Благовещенска вылетел вертолет Ми–8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся три реанимационные бригады и два травматолога Амурского территориального центра медицины катастроф.