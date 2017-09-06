В Чите возбудили дело против авиадебошира, ударившего стюардессу

КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, устроившего пьяный дебош на борту судна при посадке в Чите и ударившего стюардессу, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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"Читинской транспортной прокуратурой установлен надзор за расследованием возбужденного Читинским линейным отделом МВД России на транспорте в отношении жителя Санкт-Петербурга… уголовного дела по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте)", — сказал представитель надзорного ведомства.
Статья предусматривает лишение свободы до пяти лет.