В Чите возбудили дело против авиадебошира, ударившего стюардессу

КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, устроившего пьяный дебош на борту судна при посадке в Чите и ударившего стюардессу, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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Ранее Росгвардия сообщила, что бывший в отпуске и летевший в Читу из Петербурга сотрудник вневедомственной охраны управления ведомства по Забайкальскому краю прапорщик Виктор Чипизубов задержал авиадебошира, который ударил стюардессу и пытался во время посадки пассажирского самолета проникнуть в кабину пилотов. Приземлившись, прапорщик передал дебошира полиции.

"Читинской транспортной прокуратурой установлен надзор за расследованием возбужденного Читинским линейным отделом МВД России на транспорте в отношении жителя Санкт-Петербурга… уголовного дела по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте)", — сказал представитель надзорного ведомства.

Статья предусматривает лишение свободы до пяти лет.