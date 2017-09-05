Присяжные вынесли обвинительный вердикт "черным риэлторам" во Владимире

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Присяжные во Владимирской области вынесли обвинительный вердикт уголовному делу о так называемых "черных риэлторах", которые, согласно материалам следствия, оставляли своих клиентов на улице, запугивали, а иногда убивали, сообщило СУ СКР по региону во вторник.

"Собранные следственными органами… доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта жителям города Мурома Наталье Шмелевой, Сергею Шмелеву и Михаилу Большакову", — говорится в сообщении. Фигуранты признаны виновными в мошенничестве, убийстве и вымогательстве. На основании вердикта присяжных суд вынесет приговор.

Следствие и суд установили, что обвиняемые объединились в 2009 году ради незаконных сделок с недвижимостью. Кроме корыстной цели их объединяла наркозависимость, отмечает следствие. Соучастники подыскивали граждан с невысоким социальным статусом, одиноких, а также лиц с алкогольной зависимостью и убеждали их обменять свое жилье на менее дорогое.

"Между тем, они завладевали денежными средствами обманутых лиц, оставляли их "на улице", а в случае возникновения претензий от потерпевших, запугивали… В случае, если жертва обмана осознавала происходящее, Шмелева планировала убийство гражданина", — сообщает ведомство. В 2010 году в целях сокрытия следов мошенничества соучастники совершили два убийства – 32-летней и 50-летней женщин.

Всего "черным риэлторам" инкриминируют семь тяжких и особо тяжких преступлений в отношении семи жителей города Мурома. От преступной деятельности они получили доход около 3 миллионов рублей.