Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Нейтрализованный в Дагестане бандглаварь руководил преступными акциями на севере региона, сообщает во вторник Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Ведомство сообщает, что в Хасавюртовском районе Дагестана действует режим контртеррористической операции, ФСБ совместно с МВД проводят операцию по установлению возможных маршрутов передвижения бандитов, причастных к террористической деятельности в Северо-Кавказском регионе.

"В результате принятых мер в короткие сроки удалось обнаружить одного из скрытно перемещающихся преступников. Им оказался разыскиваемый правоохранительными органами Моцаев, руководивший осуществлением преступных акций в северных районах Дагестана", — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечает НАК, правоохранителям известно, что нейтрализованный бандит был "непосредственно причастен к организации и совершению ряда преступлений террористической направленности, посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также вымогательству крупных денежных сумм у предпринимателей".

"В настоящее время в районе КТО продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — отмечает НАК.