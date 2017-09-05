Соседи рассказали о школьнике, устроившем стрельбу в Ивантеевке

ИВАНТЕЕВКА (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Мальчик, устроивший стрельбу в подмосковной школе, всегда был спокойным и не проявлял агрессии, рассказали РИА Новости соседи семьи ученика.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".

"Мальчик был спокойный, всегда здоровался. Никогда не проявлял агрессию", — рассказала соседка.

По словам другой жительницы дома, семья была самая обычная. "Они переехали в дом полгода назад. Ничего необычного никогда не замечали за ними. Мы сегодня все в шоке", — добавила женщина.