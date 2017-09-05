СК выясняет обстоятельства гибели рабочих при обрушении крана в Подмосковье

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в подмосковных Химках, в результате которого погибли два человека и еще трое рабочих госпитализированы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области во вторник.

Башенный кран упал на объекте группы ПИК возле дома 74 на улице Молодежная. Ранее сообщалось, что один человек погиб, один пострадал.

"Как установлено следствием, 5 сентября 2017 года на строительном объекте группы ПИК в городе Химки произошло падение башенного крана при его монтаже подрядчиком ООО "Вертикаль", в результате чего погибло два человека и еще трое пострадало", — говорится в сообщении.

По данным СК, трое работников находятся в медицинском учреждении с повреждениями различной степени тяжести. Все потерпевшие — сотрудники ООО "Вертикаль".

"Следователи работают на месте происшествия, проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщает пресс-служба.