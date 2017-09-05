В Петербурге через суд требуют устранить недостатки реконструкции "Пулково"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 29 сентября рассмотрит иск комитета по строительству Петербурга к инжиниринговой корпорации "Трансстрой" с требованием устранить недостатки работ, допущенных в ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта "Пулково" в 2008-2010 годах, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"(Иск)… об обязании устранить недостатки работ, выполненных в рамках исполнения государственного контракта от 14.04.2008 №10-ЕП-08… Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 29 сентября 2017 года в 10 час 00 мин", — говорится в материалах дела.

Согласно отчету Счетной палаты РФ, которая в 2011 году проверяла финансово-хозяйственную деятельность "Пулково", реконструкция первой искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта (ВПП-1) проводилась в 2008-2010 годах за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования реконструкции объекта составил 3,7 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы выполнялись АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" в соответствии с государственным контрактом от 14 апреля 2008 года.

Как отмечается в отчете, этот контракт был заключен с единственным поставщиком без проведения конкурса, кроме того, в нарушение федерального законодательства сроки выполнения работ по госконтракту были увеличены с 9 до 32 месяцев.

В настоящее время городской комитет по строительству участвует в нескольких судебных спорах с инжиниринговой корпорацией "Транстрой", которая, в частности, выступала в качестве одного из бывших подрядчиков строительства нового стадиона в западной части Крестовского острова. Соответствующий контракт был признан расторгнутым в судебном порядке в начале марта 2017 года.