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Происшествия

ЧП в школе в Ивантеевке: стрелявшего подростка унижали сверстники

Сюжет:
Стрельба в подмосковной школе (32)
15:4305.09.2017
(обновлено: 15:49 05.09.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ в здание школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017Сотрудник Следственного комитета РФ в здание школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Девятиклассник в подмосковном городе Ивантеевка, который, по словам сверстников, подвергался унижениям со стороны одноклассников, устроил во вторник стрельбу в школе. Подростка задержали, возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области, 5 сентября 15-летний подросток пронес в свою школу дымовые шашки и пневматическое оружие: разбросав шашки, он сделал выстрел, что спровоцировало панику, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате госпитализированы четыре человека — учительница и трое учеников. При этом, по данным правоохранителей, погибших нет. Впоследствии стало известно, что учительница, получившая черепно-мозговую травму, прооперирована, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Мотивы преступления

Мотивы, подвигнувшие девятиклассника на это преступление, на данный момент до конца не выяснены, однако учащиеся ивантеевской школы №1, беседовавшие со СМИ, отмечали "странность" подростка. По версии одной из школьниц, устроивший стрельбу был очень закрытым и даже сам заявлял, что планирует нападение, но в это "никто не верил".

Позднее учащиеся, собравшиеся во вторник возле школы, где произошел инцидент, рассказали корреспонденту РИА Новости, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.

Для более детального выяснения причин произошедшего Следственный комитет изучит круг общения подростка, его окружение, поведение и увлечения.

Противоречивый портрет

О школьнике, устроившем стрельбу, известно немного. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, до сегодняшнего дня он не имел проблем с полицией. Семья "стрелка" характеризуется правоохранителями как благополучная.

Несмотря на отзывы о задержанном как о "странном" и "замкнутом" человеке, школьник по имени Иван, учившийся в параллельном классе со "стрелком", описал нарушителя иначе. Он отметил, что тот не отличался замкнутостью, имел друзей и "ничто не предвещало, что такое может случиться".

Легко пронес оружие

ЧП в Ивантеевке вызвало бурную реакцию общественности и спровоцировало дискуссии об уровне обеспечения безопасности в учебных заведениях. Главный вопрос после мотивов содеянного подростком: как ему удалось пронести в школу оружие и шашки, просто прикрыв их плащом? По словам отца одного из учащихся подмосковной школы, пострадавших могло быть больше, так как существующие меры безопасности не защищают детей.

Собеседник РИА Новости рассказал, что во время происшествия в школе №1 скопилась огромная очередь из учеников вперемешку с родителями, которые потратили немало времени, чтобы пройти через турникеты к выходу, в то время как "неадекватный" подросток мог открыть огонь или бросить шашку в скопление людей. При этом установленные на входе турникеты никак не помешали ребенку пронести оружие.

В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что проведет совещание с правоохранительными органами для пересмотра вопросов безопасности образовательных учреждений после данного ЧП.

По ее словам, задача правоохранительных органов РФ сегодня – исключить для учащихся любую возможность пронести и использовать оружие на территории школы.

Особый контроль

Данное резонансное дело взято на контроль Госдумы (об этом заявил депутат от Подмосковья Сергей Жигарев) и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также центрального аппарата СК РФ.

СК России сообщил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Позднее прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил журналистам, что также заведено дело о халатности. По его словам, оценка действиям органов профилактики будет дана в ходе прокурорской проверки.

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© РИА Новости . Марк Абаев
Очевидцы о ЧП в Ивантеевке, где старшеклассник устроил стрельбу в школе
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Происшествия
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