ПИК разрывает контракты с ООО "Вертикаль" после происшествия в Химках

На месте падения башенного крана в Химках. 5 сентября 2017

На месте падения башенного крана в Химках. 5 сентября 2017

МОСКВА, 5 сен — РИА Недвижимость. ГК ПИК разрывает контракты с ООО "Вертикаль" после происшествия на стройплощадке в подмосковных Химках, где при монтаже крана погиб человек и пострадало пятеро, рассказал РИА Недвижимость представитель застройщика.

Башенный кран упал во вторник при монтаже подрядчиком – ООО "Вертикаль" — на объекте группы ПИК возле дома 74 на улице Молодежная.

"После инцидента ГК ПИК разрывает контракты с ООО "Вертикаль", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадало пять человек из шести, которые находились при монтаже крана, все они сотрудники "Вертикали". "Сотрудники ГК ПИК были вне зоны монтажа", — добавил собеседник агентства.