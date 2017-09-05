Суд допросит Никиту Белых 13 сентября

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд допросит обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых 13 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Суд допросит обвиняемого Белых 13 сентября", — сказал судья.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму в 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.