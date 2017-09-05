Суд объявил перерыв до 7 сентября в процессе по делу Улюкаева

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы объявил перерыв до 7 сентября в процессе по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг суд планирует продолжить допрос свидетелей обвинения.

В том числе, в списке гособвинения среди свидетелей заявлены глава "Роснефти" Игорь Сечин и генерал ФСБ Олег Феоктистов, ранее работавший в службе безопасности "Роснефти". Улюкаев считает, что именно они организовали провокацию взятки.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка являлась благодарностью за ранее выданное министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

На рассмотрении дела Улюкаева в Замоскворецком суде Москвы прокурор заявил, что экс-министр потребовал взятку в 2 миллиона долларов лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, при этом угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку.