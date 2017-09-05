Петербурженка получила 6 лет колонии за то, что облила кислотой знакомых

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам лишения свободы 56-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, из ревности облившую уксусной кислотой своего знакомого и его сожительницу, которая скончалась от химических ожогов, сообщает городское ГСУСК РФ.

Следствием и судом установлено, что Наталия Морозова в ночь с 14 на 15 октября 2016 года, находясь в коммунальной квартире на Разъезжей улице, на почве ревности к своему знакомому и его сожительнице облила их уксусной кислотой, когда те спали. Женщина получила химические ожоги 34% поверхности тела второй и третьей степеней, а также химический ожог верхних дыхательных путей, от которого скончалась. Мужчину госпитализировали с химическими ожогами в состоянии средней тяжести.

"Приговором суда Морозовой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.