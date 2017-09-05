МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Дело по факту ЧП со стрельбой в подмосковной школе по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкин передано в Главное следственное управление СК РФ, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".

"По поручению председателя СК России уголовное дело по факту инцидента в одной из школ в городе Ивантеевка, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России", — сказала она.