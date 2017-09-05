"Тверской стрелок" выступит в суде с последним словом 12 сентября

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти дачников в Тверской области Сергей Егоров выступит в суде с последним словом 12 сентября, сообщила РИА Новости представитель суда.

В Тверском областном суде во вторник прошли прения сторон по уголовному делу 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

"Следующее заседание назначено на 12 сентября – Егоров выступит с последним словом", — сказала представитель суда.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.