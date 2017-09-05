Никакой цензуры: Путин прокомментировал дело против Серебренникова

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал уголовное дело, возбужденное против режиссера Кирилла Серебренникова. По словам главы государства, вопросы следователей касаются лишь расходования бюджетных средств.

"Серебренников получал государственные средства, это говорит о том, что никакой цензуры, никакого давления — ничего нет. Просто не давали бы государственные деньги, вот и дело с концом, если бы хотели ограничить его творческую деятельность", — заявил Путин журналистам.

"Вопросы со стороны следствия — только в законности расходования бюджетных средств, и это немаленькие деньги. Если вы посмотрите, финансирование по линии правительства — это где-то 300 миллионов, а по линии московского правительства — это 700 миллионов, за два-три года", — добавил глава государства, отметив, что речь идет о приличных суммах.

Проверки могут коснуться каждого

Президент также рассказал, что следственные органы имеют право контролировать деятельность всех режиссеров. В качестве примера он привел Никиту Михалкова.

"Если посмотреть на других наших режиссеров, представителей, деятелей культуры — Михалков, например — если следственные органы, контролирующие организации увидят, что кто-то нарушает действующее законодательство, и к ним будут применяться аналогичные методы, и они будут призываться к ответственности", — отметил Путин, оговорившись, что пока к Михалкову претензий не было.

Про словам президента, проверки осуществляются постоянно.

"Если по Михалкову будут какие-то данные, и его будут проверять", — заверил глава государства.

В чем подозревают Серебренникова

Кирилла Серебренникова подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Показания против режиссера дали несколько фигурантов дела. Так, например, бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева рассказала следователям, что Серебренников создал свой проект для хищения государственных средств.

"Итин (бывший гендиректор некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрий Итин. — Прим. ред.), Серебренников и Малобродский (экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. — Прим. ред.) разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа"… Серебренников и Малобродский с моей помощью проводили обналичивание денежных средств", — говорится в протоколе допроса.

Масляева утверждает также, что "вносила ложные данные в финансовые отчетности" по распоряжению Итина, Серебренникова и Малобродского.

В конце августа Басманный суд поместил Серебренникова под домашний арест. Режиссер отбывает его в своей квартире на Пречистенке в центре Москвы.

Позиция Серебренникова

Сам режиссер предъявленные претензии отвергает.

"Обвинение вымышленное и абсурдное. Люди, которые занимаются искусством, имеют другие цели, а не обогащение. Если ты хочешь озолотиться — иди в бизнес, занимайся нефтью и газом, но не искусством", — заявил Кирилл Серебренников накануне в суде.

Он отметил, что проект "Платформа", о котором говорится в уголовном деле, работал и дал многим начинающим творческим людям развиться.

"Он был реализован в полнейшем объеме", — подчеркнул режиссер.

По его словам, он "никогда не вмешивался" в дела бухгалтерии "Седьмой студии".

"Я в этом ничего не понимаю, я режиссер, а не бухгалтер", — пояснил он.

Что такое "Седьмая студия"

"Седьмая студия" была создана в 2012 году на основе актерско-режиссерского курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. В том же году эта студия стала одной из групп-резидентов в "Гоголь-центре".

При подготовке артистов Серебренников использовал собственную методику, которая основана на воспитании актеров, способных работать в нестандартных проектах.

Работа "Седьмой студии" была отмечена рядом наград: в 2011 году она получила Гран-при Международного фестиваля студенческих и постдипломных спектаклей "Твой шанс" и специальный приз Союза театральных деятелей, а в 2012-м — премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль малой формы". В обоих случаях критики отметили спектакль "Отморозки".