Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В сети появилось видео задержания подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут парня под руки через двор школы.

Как ранее сообщили в полиции, во вторник в школе в поселке Ивантеевка Московской области учащийся 2002 года рождения разбросал в классе дымовые шашки и выстрелил и пневматического оружия, которое пронес в здание под плащом.

Четыре человека были госпитализированы: учительница и трое учеников, получивших травмы после падения из окон класса. Их жизням ничего не угрожает.

Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Как сообщила РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, подросток не состоял на учете и не имел проблем с полицией. Семью мальчика в областном управлении СК назвали благополучной.

По словам ученицы той же школы, парень был "очень закрытым". В интервью RT девочка заявила, что он планировал нападение, но "никто в это не верил".

Родители учеников встревожены произошедшим. По словам одной из женщин, находившейся возле учебного заведения, одноклассники "гнобили школьника, но школа не предпринимала никаких действий".